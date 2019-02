El Shaarawy: Derby fondamentale, voglio segnare ancora. Zaniolo sembra un veterano. Il mio rinnovo…”

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha rilasciato un’intervista in vista del derby della Capitale ai microfoni di Sky: “Nel mio primo derby che ho giocato, nell’aprile del 2016, segnai il primo gol e fu emozionante. Andammo in vantaggio per 1-0, quella è stata l’emozione più bella. Ricordo che nell’ultimo allenamento di rifinitura lavorai con l’allenatore in seconda sui colpi di testa e segnai di testa. Arrivai a Roma in un momento delicato per la stagione. Ora abbiamo la possibilità di allungare ancora in quota Champions, ma sappiamo che il derby è una partita speciale per tutta la città. La Lazio non arriva magari da un ottimo periodo, ma darà tutto per vincere la partita, così come faremo noi. Mi piacerebbe segnare ancora. Zaniolo? Di Zaniolo mi impressiona la facilità con cui adesso gioca, sembra che lo faccia da tanti anni e non da poco. Ha grande forza fisica, ha sicuramente impressionato tutti per questo. Ora sta a lui cercare di gestire bene questo momento, le parole e le aspettative che ci sono intorno a lui, perché è veramente molto giovane. Deve essere bravo a lavorare come sta facendo, è un ragazzo con la testa a posto e deve continuare in questo modo perché può darci una grossa mano. Il mio rinnovo? In questo momento non ne ho parlato e non ho intenzione di parlarne fino alla fine della stagione. Voglio pensare al campionato, alla Champions e alle partite che rimangono. Molti dicono che sto facendo una buona stagione, ma non è ancora finita. Io penso a trovare continuità nelle prestazioni e nei gol”.

Foto: Roma Twitter