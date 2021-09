El Shaarawy: “Cina capitolo chiuso. Penso solo alla Roma e a riconquistare la Nazionale”

Stephan El Shaarawy ha commentato la gara di domani della Roma in Conference League, in conferenza stampa insieme al tecnico Mourinho.

Queste le sue parole: “Sono un giocatore che ha tanti anni d’esperienza, capisco quello che mi chiede il mister e che c’è competizione in tanti reparti, per cui devo accettare le richieste del tecnico. L’attesa però ne è valsa il prezzo, bisogna anche saper aspettare e farsi trovare pronti, è quello che penso sempre”.

Sulla Cina: “La Cina per me è un capitolo chiuso, ho fatto un’esperienza e preso quest’opportunità. Il mio obiettivo era tornare a Roma, ringrazio anche il diesse e il presidente per avermi riaccolto. Penso solo alla Roma e al riconquistare la Nazionale. Ho ritrovato una bella Roma. Quest’anno siamo ripartiti con un progetto fatto d’esperienza e giocatori giovani, c’è molta aspettativa ma non ci deve caricare di troppa pressione. C’è anche tanto entusiasmo che va alimentato e controllato”.

Sull’attacco giallorosso: “C’è tanta competizione, come è giusto che sia quando si puntano traguardi importanti. Siamo partiti bene ma bisogna tenere alta l’asticella, i momenti duri e difficili arriveranno e dobbiamo farci trovare pronti”.

Su Abraham: “Abraham si è integrato nel migliore dei modi, è un giocatore completo, ha tecnica e attacca bene la profondità. Può darci una grande mano”.

Foto: Twitter Roma