El Shaarawy: “Che soddisfazione! La trattativa con la Roma? L’ingaggio non c’entra”

Autore di una doppietta, Stephan El Shaarawy ha parlato al termine dell’amichevole tra Italia e Moldavia:

“Indossare stasera la fascia da capitano è stata una soddisfazione immensa, non è una cosa da tutti. Questa è una serata speciale, ho segnato la mia prima doppietta in Nazionale, è la dimostrazione che bisogna saper aspettare, perché l’occasione arriva e bisogna farsi trovare pronti. Per un mese mi sono allenato da solo, ho aspettato e ora mi godo la serata.

Gli ultimi giorni mercato? Avevo bisogno di giocare, perché il campionato cinese sarà fermo fino a febbraio. La trattativa non è andata bene, anche se io avevo dato disponibilità al trasferimento. L’ingaggio non c’entra, i motivi sono stati altri e dispiace. Ora sono contento di essere qui.

Cosa è cambiato dalla partita con la Svezia? Questo gruppo è ampio e ha giocatori di talento. C’è entusiasmo, seguiamo il mister e si respira un’aria positiva”.

Foto: Twitter Nazionale