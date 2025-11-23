El Shaarawy: “C’è grande entusiasmo, anche chi gioca meno incide”

23/11/2025 | 18:50:29

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese : “Si vede che c’è molto entusiasmo e molta voglia in ogni palla che giochiamo. Siamo contenti, c’è tanta fiducia, stiamo mettendo sempre più qualità nel gioco e dobbiamo continuare su questa strada. Mancano ancora tante partite, ma ci godiamo questo primo posto in attesa del derby”.

Può incidere il discorso dell’Europa League? “Dobbiamo essere bravi noi ad essere decisivi quando entriamo. Tutti devono essere pronti quando vengono chiamati in causa: questo deve accadere da qui alla fine della stagione. Sappiamo che ora abbiamo un tour de force di partite e serve l’aiuto di tutti”.

Con Gasperini è scattata subito una scintilla? “A prescindere dal clima che ha creato il mister, vedo margini di crescita. Possiamo migliorare ancora tanto, anche prima di questa partita dicevo che potevamo crescere in fase realizzativa. Oggi l’abbiamo dimostrato con 3 gol, quindi possiamo migliorare questo. Il ritorno al gol di Ferguson dà tanta fiducia e dobbiamo continuare così”. Crash test col Napoli? “E’ ancora presto, però sarà un bel test. Conosciamo la forza del Napoli, ma giochiamo in casa e andremo lì per fare una grande partita”.

Foto: sito Roma