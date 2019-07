El Shaarawy allo Shanghai Shenhua: è ufficiale. Il comunicato della Roma

Stephan El Shaarawy è ufficialmente un giocatore dello Shanghai Shenhua. Lo annuncia la Roma con un comunicato sul proprio sito: “AS Roma rende noto di aver sottoscritto con lo Shanghai Greenland Shenhua FC l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Stephan El Shaarawy. Il calciatore si traferirà al club cinese a fronte di un corrispettivo fisso di 16 milioni. El Shaarawy, arrivato in giallorosso nel gennaio 2016, ha totalizzato 139 presenze e 40 reti con la maglia della Roma. Il Club augura a Stephan le migliori fortune per il futuro”.

El Shaarawy ceduto a titolo definitivo allo Shanghai Shenhua Ciao Stephan, grazie per questi anni in giallorosso 👋#ASRoma pic.twitter.com/RxIBBAtY1R — AS Roma (@OfficialASRoma) July 8, 2019

Foto: sito ufficiale Shanghai Shenhua