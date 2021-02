El Shaarawy: “Bello ritrovare Dzeko, ma questa squadra ha qualità ovunque. Ci sarà da divertirsi”

Intercettato dai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro lo Sporting Braga, Stephan El Shaarawy ha così commentato la prestazione della squadra giallorossa: “A differenza degli altri trequartisti ricerco più la profondità soprattutto quando riceve palla Dzeko, che mi conosce e sa che attacco lo spazio, devo solo ritrovare più lucidità e brillantezza nelle giocate però mi sento bene fisicamente. Oggi è stata una buona partita e siamo soddisfatti, peccato per il palo ma da lì è nato il gol di Edin, quindi va bene uguale. E stato bello ritrovare Dzeko ma gioco al fianco di grandi giocatori con grande qualità quindi ci sarà da divertirsi”.

Su cosa abbia questa Roma in più rispetto al passato: “Ha grande qualità, un’identità e cerca molto il fraseggio per poi andare a far male. Ha giocatori di personalità che sanno fare la differenza, c’è un ottimo spirito, sono tutti bravi ragazzi che si aiutano e questo è importante per arrivare a grandi traguardi”.

Foto: Roma Twitter