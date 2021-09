El Mundo: Neymar-PSG, operazione da mezzo miliardo di euro. I dettagli

El Mundo ha pubblicato in esclusiva il penultimo contratto di Neymar con il PSG. Secondo le carte a cui il quotidiano ha avuto accesso, l’intera operazione è costata al club parigino 489.228.117 euro. L’accordo, datato 3 agosto 2017, prevedeva uno stipendio annuo lordo di 43.334.400 euro per cinque stagioni con l’aggiunta di un sesto anno di contratto (prolungamento arrivato negli scorsi mesi fino al 2025) che avrebbe garantito al brasiliano la somma di 50.556.117. Tutto questo, insieme al pagamento di 222 milioni per la clausola rescissoria al Barcellona, ha portato l’operazione a quasi 490 milioni di euro.

El Mundo aggiunge che il rinnovo del giocatore fino al 2025 è stato chiuso a condizioni economiche simili a quelle del contratto precedente e che il giocatore ha ceduto al club francese tutti i diritti di immagine legati al PSG.

Foto: Twitter PSG