El Mundo Deportivo non ci sta: “L’errore più grave della storia del VAR in Champions”

El Mundo Deportivo quotidiano spagnolo molto vicino al Barcellona, ha commentato aspramente la decisione di non assegnare il rigore, al 92′ di Inter-Barça, per il fallo di mano di Dumfries. Il commento lascia spazio a poche interpretazioni: “L’errore più grave della storia del VAR in Champions” riferendosi all’episodio. “Le immagini mostrano che non c’è nulla che giustifichi la decisione presa dalla sala VAR dove vi erano gli arbitri Pol van Boekel e Dennis Hingler”.

Insomma, una decisione che lascerà certamente polemiche.

