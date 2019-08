El Mundo Deportivo: niente Tottenham per Lo Celso

Il Tottenham sembrava aver trovato l’accordo con il Betis Siviglia per l’acquisto di Giovani Lo Celso, ma ora è tutto saltato. Così riferisce El Mundo Deportivo, sottolineando come la società spagnola si sia stancata dei continui temporeggiamenti degli Spurs. Si era parlato di un accordo sulla base di 52 milioni fissi e 8 variabili, in realtà il Betis ha chiesto 75 milioni per lasciar partire il suo giocatore e una cifra tanto alta non è mai stata offerta. Secondo la testata spagnola, lo stop alla trattativa potrebbe dar modo di inserirsi ad altri club interessati, come l’Atletico Madrid e il nostro Napoli.

Foto: twitter Betis Siviglia