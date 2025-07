El Khanouss verso l’addio al Leicester: Crystal Palace e Lipsia alla finestra

Bilal El Khanouss potrebbe lasciare presto il Leicester, dopo una stagione difficile culminata con la retrocessione del club in Championship. Secondo quanto riportato da Footmercato, il giovane trequartista marocchino – arrivato dal Genk nell’estate 2024 per 25 milioni di euro – è finito nel mirino di due club europei di primo piano: il Crystal Palace e il Lipsia. I londinesi, che rischiano di perdere Eberechi Eze in questa sessione di mercato, lo considerano un profilo ideale per sostituirlo. Allo stesso modo, il Lipsia valuta El Khanouss come possibile erede di Xavi Simons. Il classe 2004, sotto contratto con Leicester fino al 2028, potrebbe dunque tornare presto a calcare i campi della massima serie, in Inghilterra o in Bundesliga.

Foto: insta personale