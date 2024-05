El Kaabi sfida la Fiorentina: “Crediamo nelle nostre capacità, speriamo di giocare una grande finale”

Ayoub El Kaabi è stato il trascinatore dell’Olympiacos e il protagonista assoluto delle due sfide di semifinale contro l’Aston Villa. L’attaccante marocchino ha segnato ben 5 reti e ha così parlato ai microfoni di Cosmote TV: “Sono molto felice. È un grande momento, abbiamo superato molte difficoltà per arrivare a questo punto. Siamo stati molto concentrati in entrambe le gare; sapevamo che l’Aston Villa è una grande squadra , ma abbiamo avuto fiducia nelle nostre capacità. Ora speriamo di giocare bene in finale”.

Foto: instagram Olympiacos