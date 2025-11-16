El Dibu Martinez risponde a Gattuso: “Qualificazioni in Sudamerica più semplici? Che vengano a giocare qui…”

16/11/2025 | 10:18:02

Botta e risposta in merito alle qualificazioni al Mondiale tra Gennaro Gattuso, Ct della Nazionale e il portiere dell’ Argentina, campione del Mondo, Dibu Martinez.

Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, aveva parlato così del playoff mondiale a margine di una conferenza stampa: “Nessun rimpianto, vincere aiuta a vincere, però è normale che dobbiamo capire bene quali sono i criteri. Nel girone sudamericano ci sono 10 squadre, ne passano 6 e la settima fa lo spareggio con l’oceanica: la delusione è quella là. Sicuramente bisogna rivedere qualcosa”. Dichiarazioni polemiche alle quali non è mancata la risposta di uno dei veri e propri personaggi del calcio del Sud America: Emiliano “Dibu” Martinez, primo portiere dell’Argentina, estremo difensore dell’ Aston Villa.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole della sua Argentina, Emiliano Martinez, interpellato da un giornalista, ha parlato così delle qualificazioni mondiali in Sud America rispondendo a Gattuso: “In Sudamerica qualificazioni più semplici? In Europa giocano sempre su campi perfetti e bagnati… Non sanno com’è il Sud America. Ci sono altre complessità che non vedono in Europa, i campi anche in terra, gare in altitudine, i tifosi avversari quasi a bordo campo. Vengano a giocare in Sudamerica, poi ne riparliamo”.

Foto: Twitter Argentina