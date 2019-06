El Desmarque: il Boca Juniors preme per Banega, offerto un triennale

Il Boca Juniors sogna il ritorno in patria Ever Banega. Il presidente del club, Angelici ha svelato l’interesse per il centrocampista del Siviglia. Secondo El Desmarque sarebbe arrivata anche la prima offerta al calciatore: tre anni di contratto a cifre inferiori rispetto a quelle percepite in Andalusia. La palla ora passa al classe ’88 che dovrà decidere se tornare dopo 11 anni al Boca o sperare di vedere il suo contratto, in scadenza nel 2020, rinnovato.

Foto: Daily Star