El Chiringuito: Real, intesa di massima con Mbappé per l’estate 2020. Le cifre

Direttamente dalla Spagna arrivano importanti novità sul futuro di Kylian Mbappé. Secondo quanto rivelato nelle scorse dai colleghi de “El Chiringuito”, l’obiettivo numero uno del Real Madrid per la prossima estate è proprio l’attaccante francese del Paris Saint-Germain. Ma non è tutto: come svolato dalla sopracitata fonte, il Real avrebbe già raggiunto un’intesa di massima per il trasferimento del gioiello classe ’98: per Mbappé pronto un super contratto da 35 milioni annui più 5 di bonus, al Psg 225 milioni di base fissa con 50 ulteriori variabili.

Foto: Twitter ufficiale Psg