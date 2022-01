L’attaccante in rotta con l’Arsenal Pierre Emerick Aubameyang, che non rientra più nei piani del tecnico dei Gunners Mikel Arteta, è stato proposto al Barcellona. Il giocatore apprezza la destinazione ed è prontissimo a lasciare Londra, d’altro canto i blaugrana non sono pienamente convinti dell’operazione perché il primo vero obiettivo per l’attacco resta Alvaro Morata.

FOTO: twitter arsenal