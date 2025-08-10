Esclusiva: El Bilal Touré, il PSV insiste per anticipare la concorrenza

10/08/2025 | 17:25:50

El Bilal Touré e il PSV: una trattativa che avevamo svelato lo scorso 3 agosto. Adesso possiamo aggiungere che gli olandesi stanno insistendo per chiudere l’operazione, possibilmente a titolo definitivo. Una soluzione che piace all’Atalanta, dopo il recente prestito allo Stoccarda, a una cifra ridimensionata rispetto ai 30 milioni che erano stati investiti. El Bilal Touré piace anche al Feyenoord e a un club turco, vedremo se le marce alte messe dal PSV per l’attaccante classe 2001 porteranno a una rapida svolta.

Foto: Instagram El Bilal Touré

