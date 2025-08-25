Besiktas conferma, trattativa in corso per El Bilal Touré: il comunicato

25/08/2025 | 13:05:53

Attraverso un comunicato ufficiale, il Besiktas ha annunciato la trattativa con l’Atalanta per El Bilal Touré. Di seguito la nota del club turco: “Sono iniziate le trattative con il calciatore El Bilal Touré e con il suo club, Atalanta Bergamasca Calcio, in merito al trasferimento dell’attaccante in prestito con opzione di acquisto a titolo definitivo condizionata al raggiungimento di determinati traguardi”.

Il 3 agosto scorso vi abbiamo parlato di diversi sondaggi effettuati dal PSV e da un paio di club turchi per il calciatore classe 2001.

Foto: Instagram El Bilal Touré