El Aynoui: “Al Lens ero felice, ma quando ti chiama la Roma non ci sono alternative”

28/07/2025 | 15:20:34

Il nuovo giocatore della Roma El Aynoui ha concesso un’intervista a Captè Media, commentando il suo approdo in giallorosso: “La notizia è arrivata direttamente da mio fratello più piccolo: ovviamente c’erano stati degli approcci con la società, ma ho appreso dell’ufficialità da lui. Non ero impreparato a questa eventualità, non è stata una cosa così brusca ed è qualcosa che mi rende molto fiero. Ero felicissimo e impaziente di cominciare questa avventura. Sarei rimasto molto volentieri a Lens, ma quando arriva un club come la Roma non ci sono alternative: è il sogno di qualunque bambino che inizia a giocare a calcio. Ho la fortuna di avere mio padre (ex n.14 mondiale del tennis), mia madre e tutta la mia famiglia con me. Non mi hanno messo pressione, mi hanno solo detto di fare il meglio e di prendere la miglior decisione per la mia carriera”.

FOTO: Sito Roma