El Aynaoui: “Sto recuperando la giusta forma dopo la Coppa d’Africa. Ko che non ci voleva”

02/02/2026 | 23:42:41

Il centrocampista della Roma, El Aynaoui, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta a Udine.

Queste le sue parole: “Ho voltato pagina dopo la Coppa d’Africa, ho già giocato una gara e mi sento bene. Sto recuperando la giusta energia. Sapevamo di trovare una squadra fisica, intensa, purtroppo il gol è stato sfortunato e ha indirizzato la gara. Purtroppo un ko che non ci voleva”.

Foto: sito Roma