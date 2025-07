El Aynaoui si presenta: “Sono un centrocampista moderno. Non vedo l’ora di lavorare con Gasperini”

21/07/2025 | 11:43:44

Neil El Aynaoui ha parlato ai canali ufficiali del club da nuovo giocatore della Roma.

Queste le parole del nuovo acquisto giallorosso: “Ho ricevuto un’accoglienza fantastica all’aeroporto e oggi durante la visita medica. I primi colloqui sono stati con Massara, ma voglio ringraziare i proprietari, la direzione e tutti al club per essersi presi cura di me così bene e aver facilitato il mio trasferimento qui”.

Sulle qualità: “Mi descriverei come un centrocampista moderno, dotato di buona resistenza e in grado di giocare in entrambe le metà campo. Sono sempre disposto a dare il massimo e percorro molte distanze”.

Capacità realizzative: “Prima di giocare a centrocampo giocavo più avanti, quindi ho sempre avuto occhio per il gol. Esistono dei sistemi che mi permettono di entrare nell’area, cosa che, come ho detto prima, mi piace e in cui sono bravo. Sono felice quando riesco a staccarlo”.

Su Gasperini: “Naturalmente ne ero a conoscenza quando ero in Francia. È un allenatore di alto livello che ha avuto molto successo all’Atalanta. Quindi è un grande allenatore di un grande club che vuole giocare un calcio offensivo. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui e di imparare da lui”.

Non sei mai stato in Italia prima e la tua prima tappa è la città e il club più belli del mondo: “Questo è quello che mi hanno detto prima di partire e non è una bugia: oltre a essere un club incredibile, questa è anche una città meravigliosa, me l’hanno detto tutti. Avevano perfettamente ragione riguardo alla mia destinazione”.

Sullo spogliatoio: “Sì, non vedo l’ora di incontrare tutti nello spogliatoio. Imparerò a conoscerli quando inizierò a lavorare con loro. Ho la fortuna di entrare a far parte di una squadra con giocatori di alto livello. Cercherò di imparare qualcosa da tutti loro, così da poter migliorare e diventare il miglior giocatore possibile”.

Perché hai scelto il numero 8? “Beh, sono cresciuto vicino a Barcellona, quindi ovviamente tifavo per la squadra. Sono sempre stato un grande fan di Andrés Iniesta e ho sempre sognato di indossare questo numero di maglia”.

Cosa speri di ottenere con la Roma? “Nel breve termine, l’obiettivo è conoscere la squadra il più velocemente possibile. Non vedo l’ora di ricominciare ad allenarmi. Nel lungo termine, voglio dare il mio contributo più che posso alla squadra e riportare il club ai livelli che merita. Si tratta di un grande club, quindi l’obiettivo è vincere un trofeo, il che sarebbe fantastico”.

Il papà è stato un ottimo tennista: “Sinceramente, non mi ha mai imposto nulla. È successo spontaneamente quando ero giovane. Volevo solo un pallone da calcio. Lasciò che io e i miei fratelli facessimo ciò che amavamo e io mi avvicinai spontaneamente al calcio. Tuttavia non ho abbandonato il tennis e a volte gioco con mio padre”.

Sull’affetto dei tifosi: “Sì, quando sono arrivato ho subito capito la passione che c’è in questa città e vedere tutto questo ti fa venir voglia di dare il massimo per i tifosi, perché la città se lo merita. Si percepisce un enorme sostegno alla squadra e se questo è ciò che si prova in aeroporto, non vedo l’ora di vedere cosa succederà allo stadio!”.

Hai già imparato qualche parola? “Un po’ sì: Daje Roma! Forza Roma!”.