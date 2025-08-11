El Aynaoui: “Mi sento un mediano moderno. Ecco cosa mi chiede Gasperini”

11/08/2025 | 09:40:14

In una recente intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il nuovo volto giallorosso Neil El Aynaoui ha parlato della sua nuova avventura alla Roma. Dell’interesse del club della Capitale nei suoi confronti ne avevamo parlato il 12 luglio scorso. L’estratto delle dichiarazioni del centrocampista franco-marocchino:“Non ho una posizione preferita. Gasperini mi ha schierato lì a va bene così, gioco dove serve. Da piccolo ho iniziato come attaccante, questo mi ha dato il senso del gol, poi a 15 anni sono passato a centrocampo. Mi sento un mediano moderno, in grado di fare in entrambe le fasi: generoso e capace di coprire più zone. Il mio è un ruolo che guarda per forza di cose al collettivo. Quando fai il centrocampista non pensi alle iniziative individuali, devi ragionare con e per la squadra, ti devi coordinare con i compagni. Le mie caratteristiche penso si addicano bene a entrambe le aree di rigore, sia quando c’è da difendere che da attaccare”. Sul suo modello: “Iniesta, da piccolo vivevo a Barcellona e gioco con la 8 per lui. Ma non penso neanche un attimo a fare un paragone”. Su Nainggolan: “Per me anche solo essere accostato a lui è un grande complimento, si tratta di un giocatore che ha fatto la storia. Magari potessi ripetere le sue gesta”. Su cosa gli chiede Gasperini: “Di giocare palla, pressare, ma anche difendere in modo propositivo, attaccando. C’è ancora tanto in cui devo migliorare, ma pure al Lens giocavo con uno stile simile: il salto non è così tanto grande”. Sul duo di centrocampo con Kone: “Ci aiuta il fatto di essere francesi, di essere cresciuti nello stesso campionato. C’è un buon affiatamento, che va però perfezionato di gara in gara”.

Foto: El Aynaoui Instagram