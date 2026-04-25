El Aynaoui: “La Coppa d’Africa mi ha tolto tante energie, ma ora sto bene. Futuro? Vorrei rimanere”
25/04/2026 | 21:20:31
Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Bologna.
Queste le sue parole: “La Coppa d’Africa toglie davvero così tante energie fisiche e mentali?
“Sì, ma ora mi sento bene per aiutare la squadra al massimo”.
Pensa di voler rimanere a Roma? “Sì, mi sento molto bene qui. Sto lavorando bene con il mister e con compagni di altissimo livello”.
Foto: sito Roma