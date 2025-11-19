El Aynaoui: “Il Marocco se la può giocare con le più grandi. Vogliamo vincere trofei”

19/11/2025 | 22:10:03

Intervistato da Africa Top Sports, El Aynaoui ha parlato del suo momento personale e delle possibilità del Marocco di far bene in Coppa D’Africa e al Mondiale: “La nostra Nazionale ha tutto per competere con le più forti. Abbiamo imparato molto dalle esperienze precedenti. Il gruppo è completo: giocatori esperti, giovani ambiziosi e uno staff tecnico che lavora senza sosta. Le mie ambizioni sono alte. Entrare in Nazionale è stato un passo enorme, ma voglio continuare a migliorare, lavorare duro e contribuire ai successi futuri della squadra. La cosa più importante è rendere felici i tifosi marocchini e vincere trofei”.

