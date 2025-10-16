El Aynaoui: “Gasperini allenatore esigente e preparato. Ci sta trasmettendo tante cose”

16/10/2025 | 18:20:33

Il centrocampista della Roma, Neil El Aynaoui ha parlato a Sky Sport delle sue prime settimane in maglia giallorossa, soffermandosi anche sui metodi di lavoro del tecnico Gian Piero Gasperini.

Queste le sue parole: “Gasperini è sicuramente una persona molta esigente, che ha le sue idee e un’esperienza enorme. Come allenatore sa esattamente cosa vuole in campo, facciamo lunghe sessioni sia in sala video che sul campo per riuscire a mettere in pratica ciò che vuole. Siamo tutti molto attenti e ascoltiamo cosa deve dirci, perché è un allenatore esigente. E per questo ognuno di noi sa esattamente cosa deve fare in campo”.

Foto: X Roma