El Aynaoui-El Shaarawy: la Roma batte 2-1 il Midtyjlland

27/11/2025 | 20:42:24

La Roma non sbaglia neanche in Europa League. La capolista del campionato batte, con un gol per tempo, il Midtyjlland, capolista a punteggio pieno della League Phase con 12 punti. Roma in vantaggio al minuto 7. Segna il centrocampista Neil El Aynaoui, che colpisce in bello stile al volo con il destro il preciso cross fatto partire con il mancino da Celik. Al 27′, guai a centrocampo per Gasperini. Un problema alla caviglia destra ferma Koné. Il francese è dovuto uscire ed è stato sostituito da Cristante. Le condizioni del giocatore saranno valutate in queste ore ma la chance che possa saltare il Napoli sono altissime. Roma che gestisce, rischia anche il pareggio in diverse occasioni ma al minuto 82 arriva il gol del 2-0 per i giallorossi. E’ Stephan El Shaarawy l’autore della marcatura. Azione che nasce da un recupero palla di El Aynaoui e si sviluppa nel segno dei subentrati: Bailey serve El Shaarawy, che in area calcia basso e teso, sorprendendo il portiere ospite. Gara che appare chiusa ma all’87’ i danesi accorciano con Paulinho, rendendo il finale palpitante. La Roma gestisce bene e vince 2-1. I giallorossi salgono a 9 punti, il Midtyjlland resta a 12.

Foto: sito Roma