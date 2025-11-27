El Aynaoui: “Bellissimo segnare il primo gol. Emozione enorme. Vittoria fondamentale”

27/11/2025 | 21:32:45

Neil El Aynaoui, autore del suo primo gol con la maglia della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Europa League.

Queste le sue parole: “Sì, è vero, abbiamo avuto qualche difficoltà e alcuni momenti meno positivi. Fortunatamente siamo riusciti a segnare abbastanza presto nella partita e questo ci ha dato un po’ di tranquillità. Poi abbiamo avuto un piccolo calo, che dovremo correggere in futuro. È stata comunque una vittoria importante contro una squadra forte, che gioca con intensità e fa un pressing molto alto.”

È arrivato anche il tuo primo gol con la Roma. Che emozione hai provato? “Sì, è stato come un sogno. Aspettavo questo momento, e farlo qui, in casa, davanti ai nostri tifosi, è stato incredibile. Ancora più bello di quanto immaginassi. È stata una grande emozione personale, ma la cosa più importante sono sempre i tre punti.”

Dopo questo successo, vi attende la sfida con il Napoli. Come ci arriva la Roma? “Ci prepareremo al meglio. Ci siamo preparati bene anche per la gara di Europa League e adesso avremo qualche giorno per concentrarci sul Napoli. Domenica daremo il massimo, come sempre, e faremo assolutamente del nostro meglio. Vogliamo dare continuità ai risultati e continuare a crescere come squadra.”

Foto: X Roma