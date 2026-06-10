Ekuban saluta il Genoa: “È il momento di un passo diverso per la mia carriera”

10/06/2026 | 20:35:44

Caleb Ansah Ekuban saluta il Genoa con un bel post su Instagram.

Le parole del giovane calciatore: “Una foto in bianco e nero. Sì perché i colori li abbiamo messi insieme piano piano, la maggior parte di rosso e blu in questi 5 anni di emozioni. Alcune indelebili, altre indimenticabili. Mi avete insegnato tanto, ma le parole che ho assimilato più facilmente sono state ONORE, CORAGGIO e ORGOGLIO. E l’unica cosa che avete chiesto è sempre stata la lotta. Ho pianto per una retrocessione, ho festeggiato per una promozione e ho gioito per tutte le volte che insieme abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati. Spero di avervi dato tanto perché voi sicuramente mi avete emozionato in più occasioni. Un popolo che non ha eguali. Vi auguro di raggiungere le vette che vi spettano”.

Il ghanese con cittadinanza italiana ha infine aggiunto: “Oggi sono qui a dirvi che ho deciso di non proseguire il cammino con il Genoa. Intraprendere una nuova strada. Posso solo ringraziare tutti per questi 5 anni splendidi di alti e bassi, e sono fiero che la mia famiglia possa chiamare Genoa e Genova casa. Un forte abbraccio con il solito sorriso”.

Foto: Instagram personale