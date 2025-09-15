Ekuban risponde a Nico Paz. Finisce 1-1 Como-Genoa. Padroni di casa in 10 nel finale

15/09/2025 | 22:45:37

Ekuban risponde a Nico Paz. Finisce 1-1 Como-Genoa. Partita che vede il Como rammaricarsi per una gara che poteva chiudere ampiamente, il Genoa trova il primo gol in questo campionato.

Parte subito alla grande il Como, al 15′ magia stupenda di Nico Paz che strappa applausi e sblocca la gara del Sinigaglia. Il Genoa prova a scuotersi ma concede spazi clamorosi. Alla mezz’ora contropiede clamoroso dei lariani, Cunha si presenta davanti a Leali, ma il portiere del Genoa salva in uscita. La palla arriva a Morata che a porta vuota la butta fuori.

Al 33′ doppia chance clamorosa del Genoa. Colombo calcia a colpo sicuro, para Butez. Sulla respinta ancora Butez salva.

Capovolgimento di fronte, Morata calcia, palla fuori. Il primo tempo termina 1-0 per il Como.

Nella ripresa il Como assalta per provare a chiudere la gara, ancora Leali salva il risultato per il Genoa. Un Genoa che nel finale ci crede e prova a pareggiarla. Pericoloso Ostigard su calcio d’angolo, colpo di testa alto. Como che in pieno recupero resta in 1o per un rosso a Ramon al 90′ dopo un lungo consulto al VAR.

Il Genoa ne approfitta immediatamente. Norton-Cuffy mette in mezzo, c’è una mischia clamorosa, Sergi Roberto spazza e finisce sul palo, pallone che finisce a Ekuban che pareggia al 92′. E’ 1-1 al Sinigaglia. Il Genoa giustamente prova addirittura a vincerla. Chance per Carboni di testa, salva la difesa lariana. Finisce 1-1 quindi, il Como impatta sul Genoa, i lariani salgono a 4 punti, il Genoa a 2.

