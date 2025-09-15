Ekuban: “Felice della stima di Vieira. Risultato positivo”

16/09/2025 | 00:08:24

L’attaccante del Genoa, Caleb Ekuban ha parlato a Sky dopo la gara pareggiata contro il Como.

Queste le sue parole: “Sono contento che ci sia tutta questa stima da parte del mister: so che devo continuare così e ripagare la sua fiducia nel migliore dei modi”.

Quando ti scaldi e stai per entrare però dai sempre l’aria di creare qualcosa in campo poi… “Quando vado a scaldarmi dò solo un input al mio corpo: cerco di trasmettere l’energia necessaria ai miei compagni e sono davvero contento se questo si trasforma in un risultato positivo”.

Sulla mancanza della titolarità: “La titolarità non si dimostra sempre dal primo minuto: siamo una squadra forte e il mister ha in mente di creare rotazioni in base alle partite che andiamo ad affrontare. Sono contento di determinare anche dalla panchina: sappiamo che stavamo cercando questo gol da due partite e questo ci aiuterà anche a sbloccarci mentalmente”.

Un commento su Norton-Cuffy: “Norton-Cuffy è un giocatore incredibile, con una gamba incredibile: ci può dare una grossa mano. L’esultanza di oggi è stata speciale: sappiamo tutti che avere la casella dei gol vuota dopo due partite non è il massimo e sono contento di averla riempita io”.

Foto: Instagram Genoa