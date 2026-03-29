Ekuban: “De Rossi mi urla che sono uno scandalo del calcio, ma ci trasmette coraggio”

29/03/2026 | 15:37:27

Ekuban ha parlato a Sky Sport del suo momento con il Genoa: “L’unica cosa che riesco a fare quando sono a casa e non ci sono i bambini è stare sul divano a guardare gli altri sport. E speriamo che la Nazionale vada ai Mondiali. L’assist di Retegui? Ricordo ancora come se fosse ieri, un appoggio perfetto di testa e io l’ho rovesciata in porta. Però sono due gli ex compagni di questa Nazionale, c’è stato anche Calafiori qua, per quanto per una breve esperienza. Bravissimo ragazzo anche lui, gli auguro il meglio. De Rossi? Mi urlava che sono uno scandalo del calcio e mi presento agli allenamenti in ciabatte, ma va bene. Se deve sfogarsi così in campo, glielo lascio fare. A noi attaccanti trasmette coraggio, per me è quella la parola giusta. Voler aggredire l’area avversaria per portare più uomini davanti, il baricentro con lui si è alzato e questo porta più occasioni e possibilità di fare gol. Noi cercheremo di andare lì preparati, per dare battaglia e portare a casa qualche punto. Non abbiamo ancora iniziato davvero i discorsi per la Juve, mancano tanti nazionali. Ma due giorni fa ci ha accesi dicendo che era una partita importante tanto quanto quella con la Roma, con l’Inter e col Milan, che si deve battagliare per portare a casa i punti”.

foto x genoa