Ekkelenkamp: “L’Europa? Sarebbe meraviglioso. Il gol al Napoli non casuale”

Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Flashscore News. “Il gol al Napoli? Mi sono allenato molto su quel tipo di tiro. Come va la stagione? Molto bene. Le persone qui sono molto gentili e mi hanno aiutato molto. Quindi, sono davvero molto felice qui”.

Sull’interesse dell’Udinese: “Ho pensato che fosse un club molto bello, ci sono molti giocatori importanti qui. E la Serie A è una competizione molto bella, quindi ero molto felice”.

Sulle differenze con la Bundesliga: “Penso che in Bundesliga si giochi un calcio più veloce, mentre la Serie A è un torneo di pensiero e tattica. E anche più fisico”.

Sul livello rispetto a Belgio e Olanda: “L’Italia è a un livello più alto, direi, ma anche tra Olanda e Belgio ci sono differenze. Tutti i tornei sono diversi tra loro”.

I giocatori olandesi si adattano bene: “Non lo so. Non conosco il motivo, ma è vero, ci sono molti giocatori olandesi che stanno andando bene, come quelli che hai detto o Dumfries. Credo che il calcio in Italia sia adatto a noi”.

Sui primi gol con la maglia dell’Udinese.

“Soprattutto il primo gol è stato davvero bello e anche contro una grande squadra come il Napoli. Ero davvero felice… Mi sono allenato molto su quel tipo di tiro”.

Sugli obiettivi: “Vogliamo solo arrivare il più in alto possibile. Vedremo dove sarà, magari un posto in Europa. Vogliamo solo finire in alto e vedere dove saremo stati in grado di arrivare”.

Sullo stile di gioco: “Ho dovuto adattarmi un po’. All’inizio ho giocato in molte posizioni diverse, ma ora gioco quasi sempre in una sola posizione, quindi è più facile per me… Mi piace giocare nella posizione del 10 o dell’8 e non fare il centrocampista difensivo. Posso fare anche quello, ma mi piace essere più attaccante”.

