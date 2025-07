Ekitike verso il Liverpool, Cissé approva: “È unico nel suo genere all’interno della rosa. Slot saprà come sfruttarlo”

23/07/2025 | 11:00:03

Hugo Ekitike è pronto a iniziare una nuova avventura in Premier League. Con 22 reti e 12 assist in 48 presenze nella passata stagione, Ekitike ha messo in mostra le sue qualità, attirando l’attenzione di Arne Slot. Il nuovo tecnico dei Reds, desideroso di aggiungere varianti offensive alla propria rosa, ha individuato nel 23enne un profilo diverso rispetto agli altri attaccanti a disposizione. A confermare la bontà dell’operazione ci ha pensato Djibril Cissé, ex centravanti del Liverpool e campione d’Europa nel 2005, intervistato da L’Équipe: “Penso che Hugo saprà adattarsi al sistema di gioco dei Reds. Ha caratteristiche da vero target man, un po’ alla Peter Crouch, se vogliamo fare un paragone. È unico nel suo genere all’interno della rosa. Slot saprà come sfruttarlo”. L’ex attaccante francese, però, invita alla cautela: “Non ci si deve aspettare che parta subito titolare. Davanti ci sono ancora Salah e altri grandi giocatori. Ekitike dovrà abituarsi ai ritmi e all’intensità del calcio inglese, ma ha tutto per far bene”.

