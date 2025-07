Ekitike saluta l’Entraicht: “È stato l’anno più bello della mia vita”

25/07/2025 | 20:20:05

Hugo Ekitike sarà un nuovo attaccante del Liverpool. Il francesce, attraverso un post su Instagram, ha voluto salutare l’Eintracht Francoforte: “È incredibile quanto in fretta voli il tempo, lasciandoci però tracce e ricordi indelebili. Non ho dimenticato nulla dal mio primo giorno tra voi. La verità è che è proprio qui che ho imparato ad amare – ad amare davvero: prima di tutto, l’amore dei tifosi più incredibili che esistano (grazie per il vostro affetto, il vostro calore e il vostro supporto, grazie per avermi celebrato come uno di voi ogni volta; non mi sono mai sentito uno straniero tra voi), poi l’amore dell’intero club, da cima a fondo. Ognuno di voi è stato, in un momento o nell’altro, una spalla o un orecchio per me. Sono cresciuto con voi, e vi devo il fatto di continuare a essere ciò che sono diventato, portando in alto i vostri valori.

Chi amiamo davvero, non lo lasciamo mai del tutto. Anche lontano dal Deutsche Bank Park, continuerò a svolgere il mio nuovo ruolo: essere il primo tifoso di questo club che amo. Al mio allenatore Dino: grazie per le nostre chiacchierate e per la tua saggezza. Ai miei compagni di squadra, ai miei fratelli, ai miei soldati: il mio successo è stato avere voi al mio fianco quest’anno.

Vi auguro di vincere questa Champions League (a meno che non giochiate contro di me)…

Gli addii esistono solo per chi ama con gli occhi. Per chi ama con il cuore e con l’anima, non ci sono addii.

Ho passato l’anno più bello della mia vita con voi. Siete incisi dentro di me.

Per sempre un’aquila”.

Foto: Instagram Ekitike