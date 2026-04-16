Ekitike parla dell’infortunio sui social: “La vostra forza e il vostro amore mi guideranno”

16/04/2026 | 17:58:36

L’attaccante del Liverpool, Hugo Ekitike, ha parlato sui social dopo l’infortunio al tendine d’Achille che lo terrà fuori per diversi mesi. Queste le parole del francese in un post sul suo account Instagram:

“È dura, forse anche ingiusto… ma sono grato che mi stia accadendo qui, tra voi. Non sono solo. La vostra forza e il vostro amore mi guideranno. Ci rivediamo presto, Anfield”.

Foto: Instagram Liverpool