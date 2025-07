Ekitike-Liverpool, la svolta è a un passo

20/07/2025 | 10:53:31

Hugo Ekitike è uno dei protagonisti del calciomercato estivo. L’attaccante francese classe 2002, reduce da un’ottima stagione con l’Eintracht Francoforte, sarebbe ormai a un passo dal trasferimento al Liverpool. Un’operazione che, secondo quanto riportato da The Athletic, è vicina alla chiusura definitiva dopo che le parti hanno trovato un accordo sia col giocatore che tra i club. Cresciuto nel settore giovanile del Reims, Ekitike si era messo in luce in Ligue 1 prima di approdare al Paris Saint-Germain nel 2022. Tuttavia, nella capitale francese non è mai riuscito a imporsi: 4 gol in 32 presenze, spesso partendo dalla panchina. Nel gennaio 2024 è passato in prestito all’Eintracht Francoforte, che ha poi esercitato l’opzione di riscatto da circa 16,5 milioni di euro. In Germania, Ekitike ha ritrovato smalto e continuità: 22 gol e 11 assist in 47 partite stagionali. Numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi top club europei, tra cui il Liverpool, che ha accelerato nelle ultime settimane trovando l’intesa per il trasferimento. Il costo complessivo dell’operazione — inclusi i bonus — dovrebbe superare i 95 milioni di euro, rendendolo la cessione più onerosa nella storia del Francoforte (superando Kolo Muani al PSG). Il PSG, intanto, può sorridere: grazie a una clausola sulla futura rivendita, incasserà il 20% della plusvalenza, cifra che dovrebbe superare i 15 milioni di euro. Ekitike si prepara così a una nuova avventura in Premier League, sotto la guida di Arne Slot.

Foto: Instagram Eintracht