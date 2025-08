Ekitike al debutto in casa: “Dobbiamo migliorare dei dettagli. La nostra vera stagione inizia con il Community Shield”

05/08/2025 | 09:45:35

Il volto nuovo di casa Liverpool, Hugo Ekitiké, ha suonato la carica al termine dell’incontro amichevole disputato tra Liverpool e Athletic Bilbao. L’attaccante ex Eintracht Francoforte, senza troppi giri di parole, ha lanciato un chiaro messaggio alle contender: “Vogliamo vincere tutto. Daremo il 100%. Io darò il 100%. Sono qui per vincere”. Il calciatore francese ha aperto l’intervista, ai canali ufficiali del club, presentando le sue impressioni sul match: “Mi sono divertito tantissimo. L’atmosfera per me è stata fantastica per la prima partita. Sono orgoglioso. Vorrei giocare così tante partite in questo stadio. È fantastico. I ragazzi? Mi piace giocare con loro. Fuori dal campo sono bravi ragazzi. Dobbiamo sistemare qualche piccolo dettaglio con la palla. Ci sono cose che posso migliorare. Mi divertirò a giocare con loro per tutta la stagione”. Uno sguardo anche al futuro, col prossimo impegno di domenica, per scrivere insieme un nuovo pezzo di storia: “Questa è l’ultima amichevole prima del Community Shield (contro il Crystal Palace). Penso che oggi fosse importante vincere, andare a giocare questa partita con fiducia. Ma la vera stagione inizia credo domenica per la partita di coppa e non vediamo l’ora che arrivi”.

Foto: Instagram Liverpool