Ekitike: “Il Liverpool è un club dai grandi valori, sono già cresciuto molto”

11/10/2025 | 09:40:55

L’attaccante del Liverpool Ekitike ha rilasciato un’intervista a TF1, soffermandosi sulla sua esperienza con la Francia e con i Reds: “Ho giocato con Mbappè per molto tempo in Nazionale. Col tempo, troveremo buoni automatismi. Mi sto prendendo il tempo per assaporare questa esperienza perché ho giocato solo una partita da titolare, c’è del lavoro da fare. Al Liverpool mi trovo bene, è un grande club con dei valori molto importanti, sono lì da pochi mesi ma sono già cresciuto molto”.

Foto: Instagram Liverpool