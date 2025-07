Ekitike, chi è il talento in arrivo al Liverpool. Dall’esperienza sfortunata a Parigi all’esplosione in Germania

21/07/2025 | 16:20:49

Ekitike è a un passo dal Liverpool, l’attaccante arriverà dall’ Eintracht Francoforte per una cifra intorno ai 90 milioni di euro. Cresciuto nel Reims, ha vestito anche la maglia del PSG, anche se a Parigi non è mai riuscito a esplodere, con 4 gol in 32 presenze, spesso da subentrato. Ekitike è stato convocato anche dalle selezioni francesi U20 e U21. Nel gennaio 2024 arriva una nuova occasione per l’attaccante, che si trasferisce all’Eintracht Francoforte, che ha poi esercitato l’opzione di riscatto da circa 16,5 milioni di euro. In Germania, Ekitike brilla e inizia ad attirare l’interesse delle big europee: arrivano 22 gol e 11 assist in 47 partite stagionali. Nell’ultima stagione di Bundesliga ha segnato 15 gol in 33 presenze, 22 gol in tutte le competizioni.

Foto: Instagram Eintracht