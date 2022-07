Ekitike al Paris Saint-Germain: operazione in dirittura d’arrivo

Hugo Ekitike si appresta ad essere un nuovo giocatore del Paris Saint–Germain. Stando a quanto riportato da L’Equipe, l’attaccante classe 2002 è il favorito di Luis Campos per rinforzare il reparto offensivo dei parigini. Al Reims andranno circa 30 milioni più bonus. Il giocatore firmerà un contratto per i prossimi 5 anni e ha già lasciato il ritiro. L’intenzione del club parigino è quella di far svolgere al più presto le visite mediche al giocatore, in modo tale da metterlo a disposizione di mister Galtier già per la tournée in Giappone.

Foto: Ekitike Instagram Stories