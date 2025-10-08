Ekhator: “Spero di fare un gol di tacco anche con l’Italia. Devo migliorare in tanti aspetti”

08/10/2025 | 21:25:50

Jeff Ekhator ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia U21: “Sto provando a migliorare sotto tanti aspetti, dal primo controllo, al colpo di testa. É qualcosa alla quale pongo un’attenzione maggiore continuando a lavorare sulle mie caratteristiche principali, cioè il mio modo di appoggiarmi ai compagni legando il gioco e scaricando la palla. Sarebbe bello poter fare un gol simile anche con la maglia dell’Italia, soprattutto per il gesto tecnico. Il gol di tacco al Napoli? Sarebbe bello poter fare un gol simile anche con la maglia dell’Italia, soprattutto per il gesto tecnico”.

FOTO: X Genoa