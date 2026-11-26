Ekhator segna alla prima da titolare: è il più giovane italiano della Juve a fare gol in Europa negli ultimi 16 anni

26/11/2026 | 22:18:55

Jeff Ekhator, schierato dal primo minuto, ha ripagato la fiducia di Luciano Spalletti trovando la prima rete con la maglia della Juventus alla prima titolarità. Quando il punteggio contro l’Omonia Nicosia era sull’1-1, dopo il super gol di Cambiaso, l’ex Genoa ha fatto un movimento da attaccante navigato e, sfruttando un imbucata di Conceiçao, ha bucato Kaminski. A 20 anni e 15 giorni è il giocatore italiano più giovane a segnare in Europa con la maglia della Vecchia Signora dai tempi di Niccolò Giannetti, in una sfida di Europa League contro il Manchester City nel dicembre 2010.

Foto: Instagram Juventus