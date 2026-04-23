Ekhator: “L’esordio in Serie A è stata l’emozione più bella. Balotelli è il mio modello”

23/04/2026 | 17:00:19

L’attaccante del Genoa, Jeff Ekhator, ha concesso un’intervista a Vivo Azzurro TV. Queste le sue parole:

“La convocazione in U21? Non mi aspettavo questo percorso molto veloce perché ci sono anche altri calciatori che se lo meritano. Sono fiducioso delle mie capacità e di aver fatto uno step in più dall’Under 19 all’Under 21. Il mio esordio in Serie A? Il giorno che ho esordito in Serie A ho girato la convocazione a mio padre e mia madre. Non mi aspettavo di entrare in una partita così difficile, ma grazie al mister Gilardino che ringrazierò sempre è stato bello perché abbiamo pareggiato all’ultimo, allo stadio in cui ho sognato di giocare. L’emozione più bella. Il mio giocatore di riferimento? L’attaccante che ho preso sempre come modello è Balotelli, per la sua voglia di far gol. Una cosa che mi diceva era di calciare di più. Io tendo a non calciare tanto ma a passare la palla, ma essendo attaccante devo calciare di più. In questo momento guardo molto Kean, i suoi movimenti e mi ci rivedo tanto”.

Foto: sito Genoa