Ekhator: “Arrivare alla Juve è una grande emozione. È la cosa più bella che mi potesse capitare”

22/07/2026 | 16:34:24

L’attaccante della Juventus, Jeff Ekhator, ha parlato ai media durante il Meet & Greet organizzato dal club per presentare la seconda maglia. Queste le sue parole:

“L’infortunio nell’amichevole contro il Basilea? Non è stato l’esordio che desideravo, ma sto già lavorando per riprendermi al meglio. Cosa significa per me essere arrivato qui? È una grande emozione, un orgoglio personale e per me che sin da bambino sognavo di fare questo lavoro, arrivare alla Juventus è la cosa più bella che mi potesse capitare. Spalletti dice che mi brillavano gli occhi? Vero, giocare alla Juve non è una cosa da poco, sono in un club top. Basta sentire la parola ‘Juventus’ e lì è ovvio che ti brillano gli occhi”.

Foto: Instagram Juventus