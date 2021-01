Ekdal: “Dopo Lazio, Atalanta e Inter possiamo battere anche la Juve. Salvezza? Anche qualcosa in più”

Nell’intervista rilasciata da Albin Ekdal a La Gazzetta dello Sport, e presente tra le colonne dell’edizione odierna, il centrocampista doriano ha parlato di Ranieri e del loro primo incontro alla Juve: “Il mister rispetto a quando l’ho avuto in bianconero non è cambiato. Alla Juve mi parlava spesso, anche se non ero un giocatore importante per la prima squadra. Ho solo dei bei ricordi del mister in quel periodo. Oggi è la stessa cosa, serio in campo e fuori si può scherzare”.

Successivamente ha analizzato la partita di questo pomeriggio contro i bianconeri: “All’andata siamo entrati in campo timidi, forse con troppo rispetto. Ora invece dopo aver battuto grandi squadre come Lazio, Atalanta e Inter sappiamo che giocando bene con il giusto atteggiamento possiamo battere anche la Juve”.

E sulla lotta salvezza: “Vivo gara dopo gara. Siamo una squadra che può vincere con chiunque, e poi in questo momento stiamo bene. Dobbiamo raggiungere prima la quota salvezza, tutto vero, ma abbiamo la voglia di fare qualcosa in più”.

Foto: Twitter Sampdoria