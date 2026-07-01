Ekathor: “La Juventus capita una volta nella vita, è un grande orgoglio essere qui”

01/07/2026 | 20:54:01

Ekathor ha parlato ai canali ufficiali della Juventus: “Il primo pensiero? Ho chiamato il mio procuratore, ho parlato con mio padre e la mia famiglia, ovviamente. Mi hanno detto di star tranquillo, che è un opportunità che capita una volta. Poi abbiamo deciso di venire qua, scelta migliore per la mia carriera per crescere e penso sia la cosa giusta per me. Io sono un giocatore di attacco alla profondità, primcipalmente. Negli ultimi anni, con il mister che ho avuto, ho imparato a giocare di squadra, tenere palla. Ci sono tante cose in cui devo migliorare, credo sia la squadra giusta per farlo e anche col mister credo sia il modo migliore per crescere. A livello personale è una gioia immensa perchè è un grande club, ha vinto tanto, è sempre in cima, porta tanti valori. Per me che sono giovane è un orgoglio in più. Impressione bella. Venendo da Genoa, uno stadio acceso, anche all’Allianz Stadium vedo tutti i tifosi che cantano…non vedo l’ora di iniziare e fare la mia prima partita”.

foto sito juventus