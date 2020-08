Ekambi: “Siamo partiti molto bene ma avremmo dovuto segnare”

Il suo tiro si è stampato contro il palo e poteva regalare il primo gol al suo Lione. Karl Toko Ekambi è intervenuto ai microfoni di OLTV: “Siamo partiti molto bene ma avremmo dovuto segnare. Ci è mancata la vittoria. Il pallone poteva entrare. Quando fai le cose come una squadra, tutto è possibile. Lo abbiamo dimostrato durante questa competizione”.

Karl Toko Ekambi au micro de @OLTV_officiel après #OLFCB : « On a vraiment bien débuté mais on aurait dû marquer. On a manqué de réussite. Le poteau aurait pu rentrer. Quand on fait les choses en équipe, tout est possible. On l’a montré pendant cette campagne. » pic.twitter.com/30bHuI7XR4

— Olympique Lyonnais (@OL) August 19, 2020