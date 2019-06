Eintracht, ufficiale l’arrivo di Sow dallo Young Boys

Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, l’Eintracht Francoforte ha annunciato l’arrivo dell’attaccante svizzero Djibril Sow dallo Young Boys. Il giocatore ha posto la propria firma su un contratto che lo legherà al club tedesco fino al 2024.

Eintracht Frankfurt is delighted to announce the signing of Djibril #Sow from @BSC_YB on a five-year contract! Welcome to Frankfurt, Djibi!🦅 #SGE pic.twitter.com/ApjuLRzcac

— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) June 27, 2019