Eintracht, il ds Bobic: “Vogliamo riscattare Trapp”

A margine dell’evento “Champions for Charity”, il direttore sportivo dell’Eintracht, Fredi Bobic, ha rivelato l’intenzione del club tedesco di riscattare Kevin Trapp, portiere di proprietà del Psg che nella scorsa stagione ha giocato in prestito a Francoforte. Il possibile trasferimento a titolo definitivo, però, dipenderà anche dal club parigino, come sottolineato da Bobic: “Abbiamo parlato molte volte con il Psg, è andata bene. Hanno le loro opinioni, Leonardo ha il diritto di decidere se vendere o no un giocatore. Non sanno esattamente cosa vogliono fare con Kevin. Noi sì, vogliamo tenerlo. Vedremo se ci vorrà tempo o se sarà tutto più rapido”.

