Eintracht, il dg: “Interessati ad André Silva da un mese. Scambio con Rebic chiuso in 3 giorni”

Nell’ultimo giorno di mercato, il Milan ha chiuso in extremis con l’Eintracht Francoforte lo scambio di attaccanti tra André Silva e Ante Rebic. Di questa trattativa ha parlato oggi il dg dei tedeschi, Fredi Bobic, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Boban sapeva che ero interessato ad André Silva da circa un mese, ma la trattativa vera e propria è iniziata appena tre giorni prima della chiusura del mercato. In generale non è mai facile trovare una soluzione quando il tempo ti gioca contro, per fortuna sia Boban che Maldini sono ottimi professionisti. Insieme abbiamo trovato l’intesa migliore nell’interesse di entrambi i nostri club. Rebic sarà un giocatore importante, ne sono più che sicuro. Con noi è stato protagonista di stagioni incredibili. Mi auguro, ma so che sarà così, faccia lo stesso per il Milan. La posizione migliore per lui è esterno a sinistra, ma può giocare benissimo anche come secondo attaccante. Ante è fisicamente molto forte e già solo per questo un allenatore difficilmente rinuncia a lui. Ha qualità tecnica, usa destro e sinistro senza distinzioni e la velocità lo rende imbattibile. André Silva ha 23 anni ed è un giocatore di incredibile abilità e con una tecnica molto raffinata. Credo che qui possa ulteriormente migliorarsi, a livello fisico e non solo“.

Foto: 101greatgoals