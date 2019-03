Eintracht Francoforte: Rebic va ko, salta la sfida con l’Inter

Ante Rebic salta Eintracht-Inter a causa di un problema al ginocchio accusato nell’ultima partita di Bundesliga contro l’Hoffenheim. L’esterno offensivo croato, me comunicato dal club di Francoforte su Twitter, si è recato a Belgrado per un esame da uno specialista che gli ha imposto lo stop per la sfida di giovedì, valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

#Infotweet: Ante Rebic, der sich gegen Hoffenheim das Knie verdreht hat, ist nach Belgrad gereist, um sich von einem Spezialisten untersuchen zu lassen. Somit fällt der Kroate gegen Inter aus. Gute und schnelle Genesung, Ante! 🍀#SGE pic.twitter.com/IGy0oClQNk — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) March 5, 2019

Foto: Twitter ufficiale Eintracht